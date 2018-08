– Avec la Nuit de la chauve-souris ce soir à Saint-Sornin. C’est à la Tour de Broue à 20h. Puis demain au jardin des Capucins à Tonnay-Charente. Des animations dès 17h. C’est gratuit.

– Dernier marché de nuit de l’été à Fouras demain. Camelots et autres exposants seront au rendez-vous dès 18h.

– Le festival de BD Roch’fort en bulles, c’est demain et dimanche. Une trentaine d’auteurs seront présents dont le dessinnateur d’Iznogoud Nicolas Tabary.

– Rochefort accueille demain le marché des Rochefort d’ici et d’ailleurs. Rendez-vous place Colbert.

– Et puis à visiter le trois-mâts Amrigo Vespucci qui débarque aujourd’hui à La Rochelle. Il sera acessible demain et dimanche.