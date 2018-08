En cause : des travaux sur l’avenue de Saintonge qui vont entraîner des difficultés de circulation. Et donc de possibles retards des bus et des cars durant tout le mois de septembre. Toutefois, pour pallier ces difficultés, certains horaires de ramassage seront modifiés. Les parents d’élèves vont recevoir toutes les informations. Des agents en gilets rouges seront également présents sur le réseau de transport en commun pour guider les élèves.