L’ancien maire de Rochefort et ex-premier vice-président du Département de la Charente-Maritime s’est éteint ce mercredi à l’âge de 87 ans. Il est décédé ce matin à l’hôpital de Rochefort où il a été admis hier. Toute la classe politique de la Charente-Maritime lui rend hommage aujourd’hui. A commencer par Dominique Bussereau qui salue la mémoire d’un « élu exceptionnel ». Le président du Département propose de donner le nom de Jean-Louis Frot à l’Atrium de la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle. « La Charente-Maritime et Rochefort perdent un immense serviteur » a twitté pour sa part le maire socialiste de Marennes Mickaël Vallet. Elu maire de Rochefort de 1977 à 2001, Jean-Louis Frot avait su redonner vie à la Cité de Colbert, notamment avec la réhabilitation de l’Arsenal et de la Corderie royale et le lancement du chantier de l’Hermione. Il avait également siégé au département de 1976 à 2015. Soit près de 40 ans de carrière politique.