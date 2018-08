Des dégâts sans gravité en Charente-Maritime, après l’épisode orageux de la nuit. Le département était placé en alerte orange par Météo France. Les pompiers on traité 42 interventions sur 28 communes. 70 d’entre eux ont été mobilisés sur le terrain, essentiellement pour des chutes d’arbres et des fils électriques tombés sur la voie publique. Notamment en Vals de Saintonge. Des vents à plus de 110km/h ont été enregistrés à Royan, où les terrasses du front de mer ont été littéralement soufflées par les rafales. Les intempéries n’ont pas fait de victime dans notre département.