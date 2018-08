Europe écologie Les Verts Poitou-Charentes réagit, après l’annonce ce matin de la démission de Nicolas Hulot. Le Ministre de la transition écologique qui a fait part à la radio de son retrait du gouvernement, sans en avertir le chef de l’Etat ni le Premier Ministre. Une décision « logique » pour les élus régionaux du parti écologiste qui ne se disent pas surpris. « C’est la démonstration que sans écologistes majoritaires dans un éxécutif, il n’y a pas d’écologie à la hauteur des enjeux », écrivent-ils, évoquant le « cadeau » fait aux chasseurs. Emmanuel Macron a annoncé hier que le permis de chasser national coûtera 200 euros au lieu de 400.

Autre réaction, celle du référent départemental de la République en marche en Charente-Maritime. Younès Biar qui prend acte avec regret de la décision de Nicolas Hulot. Et d’ajouter toutefois, non sans ironie, que l’écologie est bien l’affaire de tous, et non d’un seul homme.