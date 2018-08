A Rochefort, les sapeurs-pompiers étaient encore sur le site de SM France ce matin pour parfaire l’extinction de l’incendie qui a détruit un entrepôt de l’entreprise hier après-midi. Ils étaient 43 mobilisés au plus fort de l’intervention. Leur action a permis de stopper la propagation des flammes et de préserver les bâtiments administratifs et de production. L’entreprise qui fabrique des plateaux de tables pour l’hôtellerie et la restauration ne subira donc pas de période de chômage technique. Mais les dégâts sur le hangar de stockage de 3000m² qui contenait des produits en stratifié sont importants. L’entrepôt s’est littéralement effondrée. Les commandes ne pourront donc pas être honorées à temps. Un coup dur pour la société qui devait reprendre son activité aujourd’hui, après les congés d’été, et qui se remet tout juste d’une période de crise. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Personne n’a été blessé. (photo SDIS17