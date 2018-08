Un feu s’est déclaré hier après-midi dans les locaux de cette société spécialisée dans la fabrication de plateaux de tables pour les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. Les secours ont été alertés vers 17h. D’importants moyens ont été mobilisés sur place, dont une quarantaine de sapeurs-pompiers qui ont combattus quelques foyers résiduels jusque tard dans la nuit. De nombreux badauds ont assisté au sinistre visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les dégâts sur le bâtiment de stockage de plus de 4000m² sont importants. L’entrepôt s’est littéralement effondrée. La partie production n’a pas été touchée. Un coup dur pour l’entreprise qui devait reprendre son activité aujourd’hui, après les congés d’été. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. Le préjudice est estimé à 3 millions d’euros. Personne n’a été blessé.