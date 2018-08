Olivier Faure est arrivé aujourd’hui à La Rochelle. Le premier secrétaire national du PS participe ce vendredi au traditionnel séminaire des élus socialistes et républicains qui réunit depuis hier 300 élus à l’espace Encan. Absent pour le discours d’ouverture ce jeudi, il doit clore les débats demain samedi. Il sera très attendu sur la question des prochaines élections européennes de 2019. Car le PS cherche toujours un nouveau souffle, après la débâcle aux dernières présidentelles et législatives. La question des Européennes sera donc décisive pour l’avenir du parti. Ecoutez Mickaël Vallet, président de l’Union départementale des élus socialistes et républicains de la Charente-Maritime :

Reste que les prochaines échéances électorales scelleront définitivement le sort du PS. Et sur ce point, la position de Mickaël Vallet est très claire :