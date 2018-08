Un stage est organisé la semaine prochaine pour enseigner le baguage des oiseaux sauvages. Pratique qui sert à améliorer la connaissance des espèces pour leur conservation et la compréhension de l’évolution des populations. Cela fait 14 ans maintenant que le site est centre de formation. L’un des quatre habilité en France à former les apprentis et les prétendants au permis de baguer. Uniquement des professionnels comme le souligne Philippe Delaporte, conservateur :

Si le baguage des oiseaux sauvages est une pratique réservée uniquement aux professionnels, le grand public pourra en découvrir tous les aspects les 7 et 8 octobre, lors des Journées européennes de la migrations.