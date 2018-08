Dernier chassé-croisé de l’été sur la route des vacances ce week-end. Bison futé a classé la journée de demain orange dans le sens des départs. C’est dans le sens des retours que le trafic sera plus chargé. Orange aujourd’hui, demain et dimanche. Les contrôles routiers seront de nouveau renforcés cette fin de semaine en Charente-Maritime. Le week-end dernier, sur les différents points de contrôle, 388 infractions au code de la route ont été relevées. 72 pour des excès de vitesse dont 5 supérieurs de plus de 40km/h de la vitesse autorisée. 23 rétentions de permis de conduire ont été prononcées. Pour la préfecture, c’est tolérance zéro face à l’insécurité routière. 45 personnes ont perdu la vie sur les routes de notre département depuis le début de l’année.