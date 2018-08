D’importants moyens mobilisés pour limiter les risques de submersion marines en Charente-Maritime. Plus de huit ans après le passage de la tempête Xynthia, qui avait fait 12 morts dans notre département, l’Etat a validé cet été de nouveaux plans de prévention des risques naturels littoraux. D’autres devraient suivre dans les prochains mois. L’objectif étant d’assurer plus efficacement encore la sécurité des biens et des personnes, Christine Chichilianne :

A noter que les plans d’Aix et Fouras vont permettre de financer à hauteur de 40% des travaux de protection contre la mer que va engager prochainement le Conseil départemental.