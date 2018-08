Deux jours d’animations, de rencontres et de projections de courts-métrages. Des films qui n’ont pas été choisis au hasard, puisqu’il s’agit du meilleur des festivals audiovisuels de l’année proposés en Charente-Maritime, comme le Festival du film de La Rochelle ou de la Fiction TV. L’objectif étant de donner envie aux spectateurs de découvrir tous ces évènements, grâce à une programmation riche et variée. Mais aussi de se familiariser avec le court-métrage. On écoute Catherine Desprez, la maire de Surgères :

Nouveauté cette année. Parmi les 9 films ou documentaires programmés gratuitement, un sera proposé en direction du jeune public : « Wallace et Gromit : les inventuriers » demain à 17h30, suivi d’un atelier de pâte à modeler ou de descentes en tyrolienne depuis les remparts pour les plus téméraires. De quoi fidéliser la famille autour de ce rendez-vous qui vient ponctuer une saison culturelle de qualité. Catherine Desprez :

Catherine Desprez qui souhaite la pérennité de ce festival. Tout le programme sur https://la.charente-maritime.fr/festival-des-festivals