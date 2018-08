L’heure de la reprise a sonné pour les rugbymen du Stade rochelais. Retour au championnat de Top 14 demain pour les Jaune et noir qui reçoivent le promu Grenoble, à l’occasion de cette 1re journée. Avec de nouveaux joueurs et un duo de nouveaux coachs Grégory Patat, l’ex-entraîneur des espoirs, et Xavier Garbajosa qui reste à son poste aux arrières. Ce dernier qui se dit prêt à débuter la saison. On l’écoute :

Si La Rochelle a remporté ses deux matchs d’intersaison, c’était sans vraiment convaincre. Grenoble en a disputé trois et affiche deux victoires. Coup d’envoi de la rencontre demain à 17h15 au Stade Marcel-Deflandre. Le coup d’envoi qui sera donné par la championne olympique Charline Picon, le réalisateur Gustave de Kervern et l’acteur Jean Dujardin.