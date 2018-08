Le venue ce soir en Charente-Maritime de Gérald Darmanin. Le Ministre de l’action et des comptes publics est attendu à 18h à l’aéroprt de La Rochelle-île de Ré où il doit rencontrer les agents de la Brigade de surveillance extérieure qui ont en charge les points de passages frontaliers aérien et maritime du département. Cette unité est composée de deux équipes cynophiles spécialisée dans la recherche de stupéfiants. Au programme : contrôles au guichets et contrôle des bagages.

Demain matin, le ministre se rendra en Charente à Cognac. Un déplacement à l’entreprise Martell qui participe à la phase de test du prélèvement de l’impôt à la source.