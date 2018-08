Une vaste opération est menée depuis le début du mois dans plusieurs discothèques de la côte charentaise. A Aytré, La Rochelle et Saint-Palais-sur-Mer. L’objectif étant de cibler une population à risque, qui représente 20% des tués sur la route en France. Il s’agit de l’opération Vigicarotte initiée par Maaf prévention qui récompense les bons comportements, et notamment les capitaines de soirée. Et le bilan est déjà très satisfaisant selon Simon Le Gall, le coordinateur national :

L’opération se termine ce week-end au Rancho à Saint-Palais-sur-Mer. Deux animateurs Jonathan et Fanny seront présents pour récompenser les capitaines de soirées, avec 150 euros de bons d’achat.