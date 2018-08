La cinéscénie qui en est à sa 12e édition cette année. 25 tableaux qui racontent un siècle d’histoire, de vie à la campagne et de ruralité. Le tout avec humour et émotion. Si la trame reste la même, ce son et lumière authentique se renouvelle chaque année pour intéresser un public de plus en plus jeune. Alain Noël, le président du Quart d’écu :

Rendez-vous jusqu’à dimanche, tous les soirs dès 21h30, suivi à minuit d’un feu d’artifice. 18 euros pour les adultes. 11 euros pour les enfants. Réservations sur spectaclequartdecu.com. Ouverture du village expo tous les jours à 16h. Restauration sur place.