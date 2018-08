Cela fait maintenant plus de deux semaines que Vivianne Simmonet n’a plus donné signe de vie. Elle avait quitté son domicile du quartier de La Grève le 6 août dernier, sans laisser de trace. Sa famille poursuit les recherches. L’octogénaire portait un pantalon rouge, un haut blanc et un gilet le jour de sa disparition. Elle est mince et mesure 1,60m. Tout témoignage peut être communiqué au commissariat au 05 46 90 30 40.