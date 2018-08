Mesures compensatoires ou corruption ? L’association Vent de contraste en Pays d’Aunis et en Vals de Saintonge dénonce les méthodes de certains promoteurs éoliens qui n’hésiteraient pas à faire des cadeaux aux élus pour implanter leurs machines sur le territoire. Or, le règlement de ces mesures compensatoires, établi par le Ministère de l’écologie, est très clair. Elles ne doivent avoir qu’un but environnemental. Or, depuis un certain temps, des dérives sont constatées comme le souligne le très vigilant président de l’association Michel Broncard :

A noter que l’Agence française anti-corruption envisagerait de prendre un certain nombre de mesures contre la corruption dans la gestion locale.