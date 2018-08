Cet été, jouez et gagnez plein de cadeaux sur Hélène FM !

Du 20 au 26 août, nous vous offrons des pass pour le Parc de La Gataudière à Marennes et Vertigo parc à La Jarne. Deux destinations, deux aventures pour faire le plein de sensations : accrobranche, paintball, laser, bubble foot, balades en quad, catapulte et karting.

Tentez de gagner votre pass pour le Parc aventure, en remplissant le formulaire ci-dessous. Et n’oubliez pas le mot de passe à retrouver tout au long de la journée sur Hélène FM. Bonne chance !