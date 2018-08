Scène ouverte avec le duo Lorraine et Marian Baicu de Nantes.

L’histoire d’amour de Lorraine et Marian Baicu a donné naissance à un duo chant et accordéon. Une ode à leurs deux cultures. Ils ont eu chacun leur itinéraire singulier. Lui, musicien en Touraine, et elle restauratrice à Nantes. Aujourd’hui, Lorraine et Marian Baicu s’évertuent à transporter la culture française en Roumanie et la culture roumaine en France. Dans une autre vie, Lorraine Baicu a accueilli à sa table le roi Michel de Roumanie, Jean-Marc Ayrault ou Viorel Moldovan. Marian Baicu avoue sans fioriture : « L’accordéon, c’est ma vie. J’ai commencé à l’apprendre à 6 ans. Il me permet d’aborder tous les répertoires : de notre folklore roumain à la pop, en passant par les danses populaires ou le classique. » Ces deux talents, dont le coeur balance entre la France et la Roumanie, souhaitent donner aux Nantais une image positive de leur pays d’origine à travers une soirée spectacle organisée en partenariat avec l’association des Roumains de Loire-Atlantique (Arla) et une association parisienne.

