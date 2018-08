Après le drame de Gênes en Italie, Dominique Bussereau propose de relancer l’écotaxe. Le président de la Charente-Maritime et ancien secrétaire d’Etat aux transports, qui déplore un manque d’investissements dans le réseau routier français, regrette l’abandon du projet par l’ancienne ministre de l’écologie Ségolène Royal. Selon un rapport, près d’un pont sur trois nécessite des réparations en France. 7% d’entre eux présentent même un risque d’effondrement à terme. En Charente-Maritime, les pont de Ré et d’Oléron font régulièrement l’objet de travaux d’amélioration et de remise en état.