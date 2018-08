Un cargo battant pavillon panaméen, appartenant à un armateur grec, qui mouille depuis le 27 juillet aux portes du port de commerce. L’association bretonne Mor glaz craint que les 16 marins d’origine ukrainienne et 2 officiers grecs ne soient pas bien traités et pas assez nourris. Elle demande aux autorités de monter à bord pour évaluer la situation, d’autant que le navire arrivant de Lorient a été immobilisé en raison de défaillances techniques qui n’auraient toujours pas été entièrement réparées. On écoute le président de Mor glaz Jean-Paul Hellequin :

Et l’association Mor glaz doute sérieusement de l’honnêteté de l’armateur. Jean-Paul Hellequin :

Une inspection du bateau est prévue ce mardi par les agents du Centre de sécurité des navires de La Rochelle.