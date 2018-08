Le trafic perturbé demain à Royan. Dès 15h, la circulation et le stationnement seront interdits sur plusieurs axes du centre-ville et du front de mer. En cause : le spectacle pyromélodique qui attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs. Il aura lieu à 22h30. La circulation et le stationnement seront de nouveau autorisés vers 2h du matin jeudi. La ville de Royan invite ceux qui le peuvent à privilégier les déplacements en mode piéton ou le covoiturage.