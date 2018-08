La dernière opération baptisée « sécurité sanitaire des aliments » a eu lieu vendredi dans l’agglomération de La Rochelle. Elle visait à contrôler les véhicules sortant d’un établissement réservée à une clientèle professionnelle des métiers de bouche et de la restauration. Sur les 28 véhicules contrôlés, trois ont donné lieu à des avertissements pour non-conformité légère, et deux à des procès verbaux pour non respect de la chaîne du froid.