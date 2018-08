Le cap des 200 millions de bouteilles expédiées à l’étranger a été franchi. 205,9 millions de bouteilles plus précisément ont été vendues ces douze derniers mois. Soit une augmentation de 8,2%. L’alcool charentais atteint ainsi un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros et pèse près d’un quart de la valeur totale du marché français des vins et spiritueux. Quasi totalement grâce à l’exportation vers des pays comme les Etats-Unis ou la Chine. La consommation en France reste faible par rapport aux volumes mondiaux.