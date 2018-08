Un violent incendie s’est produit vendredi soir dans un garage à Arvert. 7 voitures et 4 mobil-homes ont été détruits. Le feu menaçait un hangar de 1000m², deux maisons et un stock de bouteilles de gaz. Mais l’action des 27 sapeurs-pompiers dépêchés sur place a permis de limiter les dégâts. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Des habitants ont été confinés. Finalement, aucun blessé n’est à déplorer, et aucune mesure de chômage technique n’a été prise. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.