Il transforme des invendus de fruits et légumes en compotes et soupes. Et il en a fait son activité. A la suite d’un licenciement économique en début d’année, le Surgérien Stéphane Augé, 43 ans, s’est lancé dans un projet totalement novateur pour une entreprise de l’économie circulaire. Celui de recycler des fruits et légumes invendus des grandes surfaces, primeurs et marchés. On l’écoute :

Autant de produits qui ne finiront pas à la poubelle. La garantie d’un engagement de l’entrepreneur pour la réduction des déchets. Stéphane Augé :

Stéphane Augé vient tout juste de démarrer sa production, après avoir suivi une formation et pris le temps d’élaborer des recettes. Ses produits sont désormais distribués au Centre Leclerc de Surgères qui lui fournit ses invendus. Son laboratoire est installé à la pépinière d’entreprises Indigo à Surgères.