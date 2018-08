Prêt pour du grand spectacle motocross ?

Les 18 et 19 août à Saint Jean d’Angély, Championnat de France MX des régions avec plus de 100 pilotes ! Venez voir les nouvelles régions françaises s’affronter pour gagner le titre de championne de France ! Rendez-vous sur le circuit international du Puits de Poursay, le samedi à partir de 14h et le dimanche dès 9h !

Gagnez vos billets d’entrée avec Hélène FM ! Rendez-vous sur la page Facebook de la radio. Abonnez-vous, partagez et likez la publication, avec

le mot de passe « motocross » en commentaire. Tirage au sort jeudi 16 Août. Bonne chance !