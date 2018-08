Cet été, jouez et gagnez plein de cadeaux sur Hélène FM !

Du 13 au 17 août, nous vous offrons des balades en famille sur la Boutonne avec le Kayak club angérien de Saint-Jean-d’Angély. Admirez le paysage au fil de l’eau et profitez d’une randonnée à la découverte du patrimoine historique et naturel.

Tentez de gagner votre balade en famille sur la Boutonne avec le Kayak club angérien de Saint-Jean-d’Angély, en vous inscrivant sur helenefm.com, rubrique jeu. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine : pagaie. Bonne chance !