Nouvelle vague de départs en vacances oblige, des opérations seront menées sur les principaux axes du département, notamment en direction du littoral et des îles où le trafic est plus dense. Bison futé voit orange aujourd’hui et rouge demain au niveau national. Orange aujourd’hui et demain dans le sens des retours. La journée de dimanche est classée verte dans les deux sens. A noter que le week-end dernier, 408 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre dans notre département, dont 235 pour des excès de vitesse.