Un bateau révolutionnaire vient de faire son entrée dans le monde de la voile légère. Iziboat a été lancé cet été sur l’île de Ré. Il s’agit d’un catamaran quatre places, démontable et, comme son nom l’indique, facile à transporter, à assembler et à piloter grâce à un simple joystick. L’Iziboat est déjà un succès commercial. 10 unités ont été vendues en moins d’un mois. L’objectif est de 30 sur la première année. On écoute François Tissier, le concepteur :

Alors la voile accessible à tous d’accord, mais à quel prix ?

L’Iziboat est composé de 17 pièces détachées à monter soi-même. 9 ans de recherche, 11 prototypes et 10 000 heures de travail ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. Pour le découvrir en vidéo, rendez-vous sur notre site internet.