Sans papiers, installée depuis deux ans, elle est menacée de retourner dans son pays en Tchétchénie. Après une première demande d’asile rejetée, elle a fait appel et compte bien cette fois obtenir gain de cause. Car un nouvel élément est apparu. L’un des quatre enfants du couple souffre d’une grave maladie, comme le souligne Younès Biar, conseiller municipal et référent départemental de LREM , qui soutient cette famille :

La situation du père est d’autant plus critique qu’il risque sa vie en retournant dans son pays. Younès Biar :

Comble du malheur, cette famille doit faire face à une double urgence, car dans moins de deux mois, elle va se retrouver à la rue. Elle est actuellement hébergée gracieusement par un habitant qui doit récupérer son logement en octobre. Un collectif a été créé il y a quelques mois pour soutenir le couple et ses quatre enfants. Ce qu’a refusé de faire le conseil municipal lors d’un vote de parrainage le mois dernier.