Une dégradation du temps est annoncée jusqu’à vendredi entre les départements de la Loire-Atlantique et des Pyrénnées-Atlantiques. Des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 60km/h au large sont attendues, avec une houle pouvant atteindre 2,50m. La préfecture maritime invite les baigneurs à redoubler de vigilance et à respecter les consignes de sécurité sur les plages, et les usagers de la mer à ne sortir qu’en cas de nécessité. Les propriétaires de bateaux doivent sécuriser leur poste de mouillage. Et les promeneurs à être prudents sur la frange littorale.