Zoom sur l’association Atout solidaire de Tonnay-Charente. Installée depuis un an dans la zone artisanale de la Croix Biron, elle personnalise des vêtements neufs déqualifiés, fournis par quatre partenaires industriels. Ces vêtements sont ensuite vendus à l’Atelier des Capucines, boutique située en centre-ville et ouverte depuis décembre. Atout solidaire, qui emploie huit salariés, est avant tout un atelier d’insertion. Les explications de Myriam Guignouard, la présidente :

Une insertion bienvenue pour des personnes éloignées de l’emploi. D’autant que les ouvrières passent de postes en postes. De la préparation à la confection, de la création à la vente. Une formule appréciée si l’on en croit Laurence, Angélique et Catherine :

Atout solidaire est soutenu par la Communauté d’agglomération Rochefort océan, qui lui met à disposition un atelier relais. Son président Hervé Blanché salue le travail de l’association :

Atout solidaire veut désormais s’ouvrir au e-commerce, et peut-être monter un second magasin et créer de l’emploi.