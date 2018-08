Zoom sur le blog d’Alice Garcia. Cette jeune royannaise, maman de deux enfants et guide-conférencier, propose sur son site allez-hopp.fr une mine d’idées sorties à faire en famille. Et des bons plans pour ne pas ruiner le budget « sorties » des parents. Très impliquée dans sa démarche, elle teste tout avant de publier ses articles ou vidéos. On écoute Alice Garcia :

A venir prochainement sur le site allez-hopp.fr, une visite de la base de loisirs de la Grenouillette à Saint-Savinien. Alice Garcia propose également un programme d’animations à faire en famille, avant chaque petite vacance.