La vague de chaleur ne devrait pas quitter la France avant mercredi. Et le pire est à venir selon Météo France. 67 départements sont toujours placés en alerte orange à la canicule. La Charente-Maritime est concernée. Les températures restent élevées en journée, et ne devraient pas descendre en dessous de 20° la nuit. Un nouveau pic de chaleur est attendu aujourd’hui pour la région Sud-Ouest. Et demain pour le Nord-Est, le Centre-Est et le bassin parisien. Alors, comment s’en prémunir ? Les explications de Carole Effenberger :

A noter que les villes de Rochefort, Saintes et Surgères ont fait savoir qu’un registre spécial est mis à disposition pour signaler une personne âgée vulnérable, en ces temps de fortes chaleurs.