Les températures restent élevées en journée avec un mercure qui va grimper jusqu’à 32° cet après-midi sur la côte, 37 dans les terres. Les températures ne devraient pas redescendre en dessous de 20° la nuit, au moins jusqu’à mercredi où l’on devrait perdre une dizaine de degrés en moyenne en journée. Pensez donc à vous hydrater et à maintenir autant que possible votre logement au frais. Pour rappel, le numéro gratuit Canicule info service est accessible : 0 800 06 66 66. A noter que les villes de Rochefort, Saintes et Surgères ont fait savoir qu’un registre spécial est mis à disposition pour signaler une personne âgée vulnérable, en ces temps de fortes chaleurs.