Un mort dans un accident de la route boulevard Sautel à La Rochelle. Cela s’est passé vendredi soir. Un piéton de 19 ans a été renversé par un motard qui remontait une file de voitures. Le choc a été très violent. Le jeune homme n’a pas survécu. Légèrement blessé, le pilote a été transporté à l’hôpital de La Rochelle. L’accident a entraîné un sur-accident entre deux voitures. La circulation, déjà très ralentie par les embouteillages, a été fortement perturbée. Une enquête a été ouverte.

Et puis vendredi soir toujours, un accident a fait sept blessés dont un grave à La Tremblade. Peu après 20h, deux voitures sont entrées en collision sur la D25 entre Ronce-les-Bains et Arvert. Plusieurs moyens de secours ont été mobilisés.

La journée de vendredi qui a été manifestement très chargée pour les pompiers de la Charente-Maritime. Ces derniers sont intervenus dans l’après-midi à Tonnay-Boutonne, de nouveau pour un accident sur la D739, entre un véhicule utilitaire et une voiture. Bilan : 6 blessés légers.

Et vers 13h, à Echillais, sur l’axe Royan-Rochefort, pour un feu de camping-car s’étant propagé à de l’herbe sèche de part et d’autre de la D733.