L’établissement va fermer définitivement ses portes le 1er janvier 2019. Malgré les motions et protestations des sept municipalités concernées, et celles du Conseil départemental, la fermeture est inévitable. Déjà amorcée par le transfert du service de recouvrement des impôts des particuliers vers le Centre des finances publiques de Rochefort. Pour le maire de Tonnay-Charente Eric Authiat, c’est encore un service public de proximité de plus sacrifié sur l’autel de l’économie. On l’écoute :

Eric Authiat qui soupçonne également l’Etat de faire l’économie de deux emplois :