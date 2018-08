Le coup d’envoi hier du festival Festi’Vaux à Vaux-sur-Mer, près de Royan. Cinq soirées de concerts entièrement gratuites. Avec ce lundi Antsa et Delta 17. Demain, Groundation et Vanupié. Amandine Bourgeois et Bon air mercredi. Et en clôture jeudi soir Sergent Garcia et Les Voizins team. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus.