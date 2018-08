Scène ouverte avec Benoît Armand pour la promo du festival Tribal Elek qui aura lieu du 10 au 11 août 2018 à Andilly.

Le festival Tribal Elek rassemble les musiques du monde et les musiques actuelles avec pour ligne conductrice la présence de didgeridoo au cœur de chaque groupe (instrument à vent aborigène). Sa programmation s’est associée depuis 9 ans à de grands noms internationaux, artistes singuliers et groupes locaux plein de promesses… Durant deux jours, ce sont 14 groupes internationaux de « Didgeridoo & Musiques actuelles » qui se succèdent sur deux scènes, au milieu d’un site naturel mis en scène par le collectif d’artistes Didgerid’West (Street & Trance art). Vous trouverez également un marché artisanal d’instruments et d’objets du monde, des Workshops, de la restauration « Cool food », un Chill Out, un camping gratuit et de nombreuses activités gratuites le samedi après-midi avec un village des « Ptits Abo » spécialement dédié aux activités pour les enfants (maquillage, chasse aux trésors, initiation au didgeridoo…).

http://www.tribalelek.fr/

https://www.facebook.com/festivaltribalelek/