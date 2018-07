Scène ouverte avec Sabine Bésiat et Luc Diabira pour la promo du premier festival Les Arts Enchantés qui aura lieu à Dampierre-sur-Boutonne les 28 et 29 juillet.

Pour sa première édition, ce festival éclectique, ouvert à un public de 0 à 99 ans, ouvre une nouvelle la page dans la vie du Château de Dampierre-sur-Boutonne. De nombreuses activités sont prévues : expositions dans le parc et le grand comble du château, concerts et ateliers « découverte musicale » pour les grands et les petits, conteurs, cours de danse et de bien-être (ce dernier avec un petit supplément), jeux de plein air et concours de Molki, la Fanfare de Freestyle Systems et un petit coucou des ânes et des baudets du Poitou venus de l’Asinerie voisine. Les artistes présents prendront le temps de partager leur passion, de parler de leurs oeuvres avec le public.

https://www.enchantedartsfestival.com/

https://www.facebook.com/enchantedartsfest/