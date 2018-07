La colère des salariés des Chambres de commerce et d’industrie de Rochefort et La Rochelle enfin entendue. Rencontre ce lundi matin à Saintes entre les sénateurs LR de Charente-Maritime Daniel Laurent et Corinne Imbert, et les représentants du personnel. Ces derniers sont inquiets pour l’avenir des chambres consulaires et leurs emplois. L’Etat prévoit en effet une baisse importante de leurs ressources sur les quatre prochaines années. Les salariés sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour interpeller le gouvernement et les parlementaires.