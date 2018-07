Scène ouverte en direct du Surgères brass festival de 20h à 21h.

Avec la chanteuse et compositrice Juliette, les Traine Savates, le programmateur du festival Clément Saunier et président du Brass off Jérémy Malinaud.

Surgères Brass festival du 19 au 22 juillet dans le parc du château. Brass off du 21 au 22 juillet.

www.surgeresbrassefestival.com

http://assem17.opentalent.fr/