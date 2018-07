Le Surgères brass festival, c’est parti. Hier soir, Fred Wesley et Electro Deluxe ont donné le coup d’envoi de cette 3e édition. Ce soir, c’est la chanteuse et compositrice Juliette qui est en tête d’affiche de la soirée « chanson française ». Et demain, Manu Dibango sera sur scène pour la soirée 100% world music. Deux pointures qui ont pu venir à Surgères grâce au réseau Spedidam, principal financeur du festival. On écoute le programmateur Clément Saunier :

Sur ce festival, Clément Saunier a opté pour une programmation variée et surtout de qualité. On l’écoute :

La billetterie est ouverte sur place et sur surgeresbrassfestival.com. 10 000 spectateurs sont attendus jusqu’à dimanche dans le parc du château de Surgères. Hélène FM est partenaire de l’évènement. Emission spéciale de Scène ouverte en direct ce soir de 20h à 21h.