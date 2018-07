Cela va passer par l’achat de manuels scolaires ou d’équipements professionnels, selon les filières. Une aide qui peut aller de 70 à 300 euros par élève. Elle s’ajoute aux dispositifs déjà en place comme le fonds social d’aide régional, les bourses et les aides au logement. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour l’Académie de Poitiers. Les demandes sont à faire via le site jeunes.nouvelle-aquitaine.fr