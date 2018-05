La Charente-Maritime a été placée en alerte orange par Météo France, en raison du risque d’orages qui pourront prendre un caractère violent dans le courant de la journée. Tout le Poitou-Charentes est concerné, mais aussi une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine. La vigilance est valable entre 10h et 22h.

Ce matin, une première vague orageuse va s’évacuer vers le nord et notamment les îles charentaises. Ils seront localement forts, mais sans phénomènes violents.

A la mi-journée, de nouveaux orages vont éclater des Pyrénées-Atlantiques en remontant vers la Charente-Maritime, puis dans l’après-midi vers le reste du Poitou-Charentes. Ces orages seront parfois violents avec de fortes averses pouvant donner 20 à 40 mm de pluie en moins d’1 heure, très ponctuellement 50 mm, avec un risque de forte grêle et de fortes rafales de vent de Sud/Sud-Ouest, pouvant atteindre 80 à 100 km/h. Le risque sera plus élevé sur le Poitou-Charentes. Une accalmie progressive nous viendra du sud en soirée, avec encore des passages orageux, mais de moindre intensité. Un nouveau régime d’averses et d’orages est attendu pour demain dimanche. Ça ne devrait pas s’améliorer la semaine prochaine.

Côté températures aujourd’hui : comptez 20 à 23° pour les maxi.