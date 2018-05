– Avec la Fête des voisins ce soir à Rochefort. Plusieurs quartiers de la ville se mobilisent, avec concerts et repas partagés. Idem à Royan.

– Cigogne en fête, c’est ce soir et demain à La Gripperie-Saint-Symphorien sur le thème « On dirait le Sud ». Arts de la rue et mise en lumière du village sont au programme de ces deux soirées.

– A Rochefort, demain c’est la journée de la marionnette avec plusieurs spectacles de rue en centre-ville.

– Cycle and sound demain à Chambon, près de Surgères, pour découvrir la commune à vélo et en musique. Une belle balade à faire en famille ou entre amis.

– Et puis un spectacle de magie et d’illusion demain soir à Saint-Xandre, près de La Rochelle, avec Ben Rose sur scène.