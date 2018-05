A l’appel des syndicats CGT et Force ouvrière, les salariés sont invités à se rassembler devant le poste de garde de l’usine, dans le cadre d’une journée d’action européenne. L’occasion de rappeler les incertitudes concernant la fusion entre le constructeur ferroviaire français et son concurrent allemand Siemens, et les menaces qui pèsent sur les emplois et sur certains sites de production comme celui d’Aytré, près de La Rochelle. Se pose également la question d’un trou de charge en 2019.