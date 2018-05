Il s’agit d’un cheminement sur l’Espace naturel sensible tout juste aménagé le long de la Gères, du nom du cours d’eau qui traverse la ville. Depuis 2006, certaines zones du secteur ont été déclarées zones sensibles par le Département, c’est-à-dire préservées et sans aucun bâti. Le droit de préemption du Conseil départemental permet peu à peu d’acquérir ces espaces qui seront à terme tous réservés à la promenade. Un deuxième tronçon est à présent rendu accessible, et il étend le sentier pédestre le long de la Gères jusqu’à la rocade Ouest. On écoute Marie-Joëlle Lozach-Salaün, adjointe au maire en charge de l’environnement :

Et la maire de Surgères Catherine Desprez veut aller encore plus loin pour allonger le parcours :

L’entrée de la promenade, dorénavant fléchée, se trouve derrière la salle du lavoir. L’inauguration aura donc lieu samedi dans le cadre de la nouvelle Fête de la nature. Evènement qui avait lieu traditionnellement le 1er mai. Au programme : balade commentée dès 10h. Pique-nique partagé. Troc aux plantes. Marché de producteurs locaux. Ateliers sur l’environnement, le tri des déchets et la maîtrise de l’énergie. Et jeux. Pêche à la ligne dans les douves du château de 9h à 11h.